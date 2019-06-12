МИД Венесуэлы сообщил о предстоящем визите Мадуро в Россию

«Министр иностранных дел [Хорхе] Арреаса благодарит Москву за ее вклад в сохранение мира. Вскоре мы увидим президента Мадуро в России, где он будет подписывать новые соглашения, которые послужат благу народу Венесуэлы», — говорится в сообщении.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может дать точного комментария насчет визита главы Венесуэлы. «Пока нет точной информации», — ответил он на вопрос, есть ли уже точная дата и цель визита Мадуро.





Последний раз венесуэльский лидер посещал Россию в декабре прошлого года. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, а также заключил ряд контрактов с Москвой общей суммой 6 миллиардов долларов.





Между Россией и Венесуэлой с 2001 года существует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские военные и специалисты могут быть переброшены в Венесуэлу без согласования с Национальной ассамблеей (парламентом страны). При предшественнике Мадуро Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки, средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военнослужащих обращению с этим вооружением.





С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис, сопровождающийся серьезными проблемами в экономике, в частности гиперинфляцией. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.