Украинская армия заявила о приближении вплотную к Донецку

«Разведчики бригады зашли в так называемую« серую зону »для того чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения, оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения», — заявил Ильницкий в эфире радиостанции «Армия FM». Он отметил, что расстояние до Донецка не больше, чем от 100 до 250 метров.





В ДНР назвали заявление киевских военных фейком. «Заявления Киева – это очередной фейк, очередная победная реляция. Говорю со всей ответственностью. Мы не можем комментировать каждое слово на заборе. Мы стоим на своих позициях. Никаких изменений в линии соприкосновения не произошло», — приводит радиостанция «Национальная служба новостей» слова главы народной милиции ДНР Даниила Безсонова.





5 июня прошла первая после выборов президента Украины встреча трехсторонней контактной группы. Переговоры традиционно проходили в Минске. Со стороны России в них принимал участие Борис Грызлов. Представитель Киева Леонид Кучма также выразил надежду, что по результатам встречи произойдут сдвиги в решении проблемы водоснабжения в Донбассе. Участники переговоров также обсудили механизмы внедрения режима тишины.





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики — Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией. По информации ООН, в конфликте за все время погибли более 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения.