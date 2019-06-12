Слуцкий назвал слова Климкина о бойкоте ПАСЕ инфантильным шантажом

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что угрозы бойкота со стороны Киева в случае, если Россия вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), вряд ли окажут существенное влияние на работу международной организации и являются малоубедительным и инфантильным шантажом. Кроме того, по словам Слуцкого, отказ от диалога куда более вреден для самой Украины, а не для других стран.
«Обещания [главы МИД Украины Павла] Климкина «не делать формальных вежливых жестов» в сторону ПАСЕ… не что иное, как шантаж, который, думается, мало на кого способен произвести впечатление. Отказ от диалога и попытки выдвижения ультиматумов вредят самой Украине. Киев демонстрирует политическую инфантильность, бессилие, неспособность зрело подходить к решению вопросов общей европейской стабильности и безопасности», — заявил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Слуцкий напомнил, что представители Украины и ранее позволяли себе неуважительные поступки в отношении представителей России, начиная от демонстративного ношения сантехнических перчаток до оскорбления журналистки Ольги Скабеевой.
«Украинскую делегацию никто не лишает ее прав. Напротив, если рекомендованные поправки в регламент будут приняты, она, как и все остальные национальные делегации, будет защищена от дискриминации», — отметил российский политик.
Парламентарий также подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский недавно подписал представление на увольнение Климкина с поста главы МИД Украины. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, это исчерпывающе характеризует действия дипломата, который проводил «провальный, продиктованный из-за рубежа и далекий от интересов украинцев внешнеполитический курс».
Ранее Климкин заявил, что если Россия вернется в ПАСЕ, то Украина начнет придерживаться более прагматичной позиции и откажется от «формальных вежливых жестов» в сторону дискредитировавшего себя института. Кроме того, Киев не будет поддерживать, как заявил украинский министр, все, что не связано с защитой прав человека, а лишь служит «прикрытием политических интересов».
4 июня Украина также призывала зарубежных партнеров голосовать против возвращения России в ПАСЕ, чтобы привлечь Москву к ответственности за «совершенные преступления», однако голосование показало иные результаты.
Делегация РФ перестала участвовать в работе ПАСЕ с января 2015 года, после того как российских парламентариев лишили права выступать и голосовать на заседаниях ассамблеи, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. В обмен на снятие санкций в ПАСЕ потребовали от России вернуть Крым Украине и прекратить оказывать помощь жителям Донбасса.
До кризиса в отношениях РФ была одним из самых крупных плательщиков взносов в бюджет Совета Европы, но с июня 2017 года перестала их вносить. ПАСЕ требовала от России выплатить сумму долга, которая к тому моменту достигла 60 миллионов евро, и вернуться к работе в организации. Но Москва выдвинула свои условия: отмена санкций и изменение регламента ассамблеи таким образом, чтобы исключить в будущем дискриминацию прав любой страны — участницы ПАСЕ.
В июне 2019 года за неуплату взносов в течение двух лет в отношении России автоматически могут применить статью 9 регламента о статусе стран-участниц, в которой идет речь о приостановлении членства в Совете Европы.