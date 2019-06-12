Трамп пригрозил Меркель санкциями за поддержку «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп пригрозил Берлину санкциями в связи с поддержкой немецким канцлером Ангелой Меркель газопровода «Северный поток — 2». Глава Белого дома также предупредил, что он может вывести американские войска от союзника по НАТО из-за недостаточных расходов Германии на оборону. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции, посвященной итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. При этом пользователи соцсетей заметили, что между микрофонами, установленными на трибунах Трампа и Дуды, натянута тонкая паутина, отсвечивающая на солнце.





«Мы защищаем Германию от России, а Россия получает от Германии миллиарды и миллиарды долларов денег [за газ]», — заявил Трамп.





Американский лидер также подчеркнул, что Польша подписала контракт на покупку дополнительных объемов сжиженного природного газа из США на сумму восемь миллиардов долларов.





Трамп отметил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки» в Японии в конце июня. При этом он не уточнил, будет ли обсуждаться проект «Северный поток — 2» в ходе встречи двух лидеров.





Заявление президента США не содержало конкретных данных о том, какие компании или правительства могут потенциально столкнуться с санкциями. Однако комментарии американского лидера о газопроводе вызвали быстрый отклик со стороны Москвы, в котором говорилось, что глава Белого дома «занимается ничем иным, как шантажом и формой недобросовестной конкуренции».





На телевизионной трансляции на некоторых планах видно, что между микрофонами, установленными на трибунах двух президентов, натянута тонкая паутина, отсвечивающая на солнце. «Похоже, есть паутина между президентом Польши Дудой и Трампом», — написал пользователь Rob Ottawa, разместивший видео в Twitter.