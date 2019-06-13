Путин заявил о неизбежности восстановления отношений Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений Москвы и Киева в независимости от взаимоотношений между российскими и украинскими элитами. Глава государства выразил надежду, что новые власти Украины смогут действовать свободно и энергично в этом направлении, полагаясь на то доверие, которое им оказал украинский народ. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Мир», отрывок из которого выложен в YouTube.
«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения [Москвы и Киева]. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал Путин, комментируя результаты президентских выборов на Украине.
Российский лидер отметил, что украинские политические элиты прошлого в своей деятельности и «всей своей жизни» во главу угла ставили личную выгоду и успех, а также «сохранение капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом». Путин выразил надежду на то, что новое руководство Украины «лишено таких ограничений и чувствует себя свободным» за счет того доверия, которое ему было оказано украинским народом на президентских выборах.
Путин также надеется, что новые власти Украины не будут прикрываться «русофобскими измышлениями и идеями», чтобы уклоняться от решения внутренних проблем страны в экономике и социальной сфере.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в отношениях Москвы и Киева произойдут улучшения, то их будет видно «невооруженным глазом». При этом он отметил, что пока у российского лидера не запланированы контакты с новым президентом Украины.