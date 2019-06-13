Путин заявил о неизбежности восстановления отношений Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений Москвы и Киева в независимости от взаимоотношений между российскими и украинскими элитами. Глава государства выразил надежду, что новые власти Украины смогут действовать свободно и энергично в этом направлении, полагаясь на то доверие, которое им оказал украинский народ. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Мир», отрывок из которого выложен в YouTube.





«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения [Москвы и Киева]. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами», — сказал Путин, комментируя результаты президентских выборов на Украине.