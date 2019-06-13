США разместят в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Договоренность была достигнута в рамках декларации о сотрудничестве в оборонной сфере между странами, которую подписали американский президент Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить численность американского контингента в Польше на одну тысячу военнослужащих. При этом в документе подчеркивается, что создание необходимой инфраструктуры будет оплачивать Варшава.





«Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей», — говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.





В декларации также подтверждаются ранее объявленные планы об увеличении численности военного контингента, размещенного на территории Польши. Так, их число вырастет с 4,5 тысяч до 5,5 тысяч. Согласно договору, Варшава должна будет создать инфраструктуру для «обеспечения присутствия боевой группы бронетанковой бригады, бригады боевой авиации и батальона поддержки боевого обеспечения», а также для развертывания штаба дивизии США и создания совместного учебного центра в Дравско-Поморске, а в случае необходимости и в других регионах страны.





Во время совместной пресс-конференции, посвященной итогам переговоров Трампа и Дуды, у американского президента спросили насколько его беспокоит состояние демократии в Польше. Глава Белого дома ответил: «Меня это не касается. Я очень хорошо знаю президента. Я очень хорошо знаю людей и руководство Польши. Я не обеспокоен вообще. Между прочим, в Польше дела идут хорошо, и они знают, что если они отступят, у них все будет не так хорошо, как сейчас».





Трамп также подчеркнул, что Польша похожа на США и никогда ранее не добивалась лучших экономических результатов. «Они не хотят отступать. Они не отступят. И кроме того, они должны нам много денег, потому что они покупают много вещей, верно? Так что это важно. Поэтому они должны преуспеть», — добавил он.





В сентябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что Польша с радостью бы приняла на своей территории больше военных баз США, пошутив при этом, что он хотел бы «выстроить «Форт Трамп». По его словам, вооруженные силы США стали бы гарантом безопасности в свете «растущих вызовов безопасности», к которым он отнес «российскую экспансию, как военную, так и энергетически-экономическую». Польский глава также сообщил, что его государство готово взять большую часть затрат на создание подобной базы на себя. По мнению МИД РФ, планы по созданию базы направлены против России.