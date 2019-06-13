В России могут поднять тарифы на мусор

Рабочая группа Государственного совета РФ по экологии при президенте предлагает включить в тариф на мусор затраты на рекультивацию полигонов — восстановление земли на свалках, выработавших свой ресурс. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект доклада главе государства «О повышении качества окружающей среды в субъектах РФ». В случае одобрения этой инициативы тарифы на мусор могут вырасти на 5%, утверждает издание.





По данным «Известий», с предложением по корректировке системы внес глава Нижегородской области Глеб Никитин. Как пояснили изданию в пресс-службе губернатора, законодательное закрепление обязательств по рекультивации исключит превращение закрытого мусорного полигона в объект, который отравляет окружающую среду. «Комплексной мерой может быть создание специального фонда (либо отдельного счета), где с начала работы полигона будут аккумулироваться необходимые для рекультивации средства, включенные в тариф [на мусор]», — уточнили в аппарате губернатора.





В случае одобрения инициативы потребуется внести поправки в постановление правительства «Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», регламентирующее ценообразование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По данным издания, «экономика идеи еще не просчитана», однако в пресс-службе главы региона подчеркнули, что частично эти затраты должны субсидироваться государством.





По мнению директора Института экологии НИУ ВШЭ Бориса Моргунова, участвовавшего в подготовке доклада Госсовета, удорожание тарифа на мусор не превысит 5%. При этом ученый отметил, что формирование некоего резерва внутри тарифа на рекультивацию закрытых свалок — «более чем очевидная необходимость». По его словам, при вполне посильном увеличении тарифа можно решить вопрос восстановления земель, однако для этого потребуется жесткая система контроля учета.





С 1 января по России заработала новая система обращения с отходами. В рамках реформы контроль над рынком обращения с мусором перешел от множества компаний к крупным региональным операторам, выбранным по конкурсу властями регионов. Также в рамках реформы были введены единые тарифы на вывоз мусора. Для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — начало мусорной реформы отсрочили на три года. 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал, что на новую систему обращения с отходами перешли 69 регионов.