В Раде заявили об «обмене» телефонным терроризмом между Россией и Украиной

«Телефонный терроризм очень развит в нашей стране, потому что у нас идет противостояние с Российской Федерацией, и мы наблюдаем, как целенаправленно жители России развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как там проводят проверки», — заявил Геращенко в эфире телеканала 112.Украина.





По его мнению, участившиеся сообщения о минировании в России являются своеобразным «ответом» украинцев. «Некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что «минируются» какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские», — полагает депутат.





Звонки о ложном минировании в России вновь участились с января 2019 года. Преступники терроризируют людей по всей стране. В основном посредством ложных звонков сообщают о минировании в торговых центрах, аэропортах и прочих местах массового скопления людей. Одним из последних подобных случаев стало сообщение о якобы заложенной бомбе в здании аэропорта Краснодара 15 мая.





Предыдущий всплеск числа ложных сообщений о бомбах произошел в 2017 году — были зафиксированы акты «телефонного терроризма» в 75 из 85 субъектов РФ. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличил максимальный срок заключения за заведомо ложные сообщения о готовящемся террористическом акте с 5 до 10 лет.