Росстат сообщил о снижении смертности в ДТП и поздней рождаемости

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные за 2018 год, в котором указано, что смертность от внешних причин (ДТП, самоубийства, утопление, убийства, отравление алкоголем и так далее) снизилась до минимума с 1965 года. Кроме того, ведомство отметило, что рождаемость с каждым годом становится более поздней и в 2018 году дети чаще всего появлялись у тех, кому исполнилось 30 лет.





Как сообщает РБК, в 2017 году общее количество скончавшихся от внешних причин составило 152,7 тысяч человек, в 2018 году их число заметно сократилось – 144,6 тысяч человек. Начиная с 2014 года число погибших в ДТП уменьшилось с 29,2 тысяч человек до 19,1 тысячи человек, от самоубийств – с 27,1 тысяч до 18,2 тысяч человек, от отравлений алкоголем – с 15,6 тысяч до 11 тысяч человек, а от убийств – с 13,1 тысяч до 8 тысяч человек.





По данным ведомства, в результате из расчета на 100 тысяч человек населения, смертность от внешних причин впервые с 1965 года опустилась до минимума и составила 98,5 умерших на 100 тысяч человек. Вместе с тем Росстат отмечает, что смертность в целом подросла на 0,2% в 2018 году (почти 1,83 миллиона человек).





В своем отчете ведомство отметило и сохранение тенденции поздней рождаемости, которая началась в 2015 году. По данным ведомства, в 2018 году всего родилось 1,6 миллиона детей, что является минимумом с 2006 года. Несмотря на то, что первенцы чаще всего, как и в 2017 году, появляются у женщин в возрасте 26 лет, больше всего рожают те, кому исполнилось 30 лет. Однако и 26-летних матерей становится все меньше, утверждает Росстат: если в 2017 году на них приходилось 8,4% всех первенцев в стране, то в 2018 году – 7,7%.





Не обошло ведомство вниманием и так называемые экстремальные случаи деторождения: в 2018 году четверо детей появилось у девушек-подростков в возрасте 12 лет, а у юных матерей в возрасте 13 лет – 34 ребенка. Кроме того, у двух женщин в возрасте 60 лет и старше появились два первенцев. В 2017 году, отмечает Росстат, ситуация было похожая: сразу пять девушек-подростков в возрасте 12 лет стали матерями, а три женщины в возрасте 60 лет и старше родили первенцев.





Также уменьшилось число матерей в возрасте 18 лет и младше (с 1,8% всех детей в стране в 2017 году до 1,6 в 2018 году) и увеличилось количество женщин, рожающих после 45 лет (с 0,15% в 2017 году до 0,18% в 2018 году). Росстат также отметил, что в 2018 году в результате военных действий погибло четверо человек, а от терроризма – 22 человека.