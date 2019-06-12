WhatsApp будет судиться со спамерами

WhatsApp с 7 декабря начнет обращаться в суд с требованием наказать тех, кто использует их мобильный мессенджер для спам-рассылок и прочих автоматизированных или массовых сообщений. Об этом говорится на сайте создателей приложения. При этом под удар могут попасть не только те, кого поймали на рассылках, но и компании, которые заявляют об использовании приложения не «в личных целях».





«Начиная с 7 декабря 2019 года, WhatsApp начнет принимать правовые меры против лиц, которые замешаны в нарушении правил пользования нашим приложением. К этим нарушениям относятся автоматические или массовые рассылки, а также пользование приложением не в личных целях», — подчеркнули владельцы мессенджера.





Приложение обладает встроенной защитой от таких спам-ботов, заявили в WhatsApp, но нарушители постоянно совершенствуются и учатся обходить внутренние препятствия внутри мессенджера. По словам представителей компании, они уже обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов злоумышленников, но этого недостаточно.





В компании отметили, что будут пытаться наказывать таких нарушителей даже на основе информации, поступающей извне. Как пример в WhatsApp привели заявления компаний, согласно которым они могут использовать мессенджер для определенных рассылок. Владельцы приложения отметили, что это не означает запрета на использование его в бизнесе: «Мы продолжим разрабатывать способы, которыми бизнес может общаться с покупателями через WhatsApp».





В мае стало известно, что в приложении WhatsApp существовала уязвимость к хакерским атакам. злоумышленники могли установить шпионские программы на телефон, просто совершив дозвон до его владельца — хозяин телефона мог даже не брать трубку, но вредоносная программа все равно устанавливалась на девайс, а сведения о звонке стирались. При помощи уязвимости на смартфон обычно устанавливалась шпионская программа Pegasus, позволяющая удаленно включать камеру и микрофон на смартфоне, а также изучать сообщения и электронную почту, собирать данные о местоположении пользователя.