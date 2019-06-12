Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана утром 12 июня. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в столице страны городе Нур-Султане. Токаев официально принес присягу народу Казахстана, пообещав добросовестно служить на своем посту интересам граждан. Новый глава государства стал вторым лидером Казахстана после распада СССР, после более чем 25-летнего президентства Нурсултана Назарбаева.





«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — принес присягу Токаев на конституции страны.





В своей инаугурационной речи новый глава Казахстана отметил, что страна будет продолжать прежний сбалансированный курс внешней политики, которая должна принести пользу всем гражданам государства. Интересы казахстанцев Токаев также подчеркнул, говоря о планах по внутренней политике: «Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику».





Также президент страны напомнил о роли в развитии страны ее предыдущего лидера Назарбаева. «Надо признать, что на этих выборах граждане голосовали за продолжение стратегического курса елбасы (лидера нации). Нурсултан Абишевич Назарбаев создал признанную в мире модель развития, добился мирового признания голубого стяга Казахстана. Граждан объединяет одно пожелание — дальнейшее укрепление стратегии елбасы. Такие пожелания законны и логичны, так как современный и развитый Казахстан — это в первую очередь его заслуга», — считает Токаев. Для экс-президента и почетного сенатора Казахстана на церемонии приготовили почетное кресло в первом ряду.





Внеочередные выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 9 июня. В избирательной гонке принимали участие участие семь кандидатов. Победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула партия «Нур Отан», за него проголосовали 70,96% избирателей. Это были первые выборы за годы независимости страны, в которых не принимал участия первый президент Нурсултан Назарбаев.