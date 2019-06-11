США перестали обучать военных из Турции работе с истребителями из-за российских С-400

ВВС США отказали 26 турецким военнослужащим в обучении работе с истребителями F-35 из соображений безопасности. Такое решение связано с планами Анкары купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом сообщает телеканал CNN.





Решение исключить военных из Турции из программы обучения по F-35 принял Тодд Кентербери — бригадный генерал с авиабазы «Люк» в Аризоне, где и проходила подготовка. Представитель пресс-службы Минобороны США Майк Эндрюс подтвердил эту информацию. «Пентагон в курсе, что турецкие пилоты на базе «Люк» больше не принимают участие в вылетах. Без изменений в политике Анкары мы продолжим сворачивать участие наших турецких союзников в программе по F-35», — предупредил Эндрюс.





В Пентагоне и НАТО считают, что российские вооружения не совместимы с боевыми системами Североатлантического альянса. Ранее в июне главком Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс говорил, что технические параметры С-400 не позволяют использовать их вместе с истребителями-бомбардировщиками F-35. Однако при этом С-400 рассекречивает возможности этого самолета, отмечал Уолтерс.





Между тем, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что все соглашения между Турцией и Россией по поставкам комплекса С-400 осуществляются в срок согласно договоренностям. «Достигнутые соглашения, договоренности между Россией и Турцией в данном контексте выполняются в срок. Никаких проблем в данном контексте нет», — сообщил Ушаков журналистам.





Первая партия российских С-400 должна поступить в Турцию в июле. Вашингтон грозит Анкаре санкциями за их приобретение. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских истребителей пятого поколения.





Ранее июне стало известно, что США прекратили принимать турецких пилотов и механиков, которым необходимо научиться обращению с F-35. По информации агентства Reuters, формально о приостановке программы обучения пока не заявлялось. Однако принимать очередные группы турецких военных на американских базах уже не будут. Таким образом, обучение закончат только те гости из Турции, которые уже начали проходить программу обращения с F-35.