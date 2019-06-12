Кадыров: Чечня не претендует на территорию Дагестана

По словам главы Дагестана Владимира Васильева, Чечня не нарушила закон, поставив этот знак на своей территории, но отметил, что нужно учитывать и реакцию местных жителей. Глава Дагестана отметил, что по данному вопросу будут обязательно учитываться интересы обеих республик и СКФО в целом.





В понедельник, 10 июня, в Сети появились видео, на которых запечатлен снос указателя Шелковского района Чеченской Республики на границе с дагестанским городом Кизляр. Знак снесли из-за недопонимания. Эта территория — часть Чечни, но указателя на ней раньше не было, а когда его установили, дагестанская молодежь решила, что соседняя республика расширяет границы, сообщили в Общественной комиссии по установлению границы между двумя республиками. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов 11 июня заявил, что указатели поставят обратно. Даудов обвинил руководство Кизляра в том, что между чеченской и дагестанской сторонами произошел конфликт из-за указателей.





10 июня житель Дагестана опубликовал в Сети кадры с дорожным знаком «Чеченская Республика. Шелковской район» и предположил, что Кизляр стал территорией Чечни. Вечером в тот же день группа молодых людей демонтировала дорожный указатель. После этого в соцсетях стали распространяться призывы «собраться завтра в Кизляре», рассказал дагестанский активист Микаил Микаилов изданию «Кавказ.Реалии».





В конце января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил, что уточнение границ с соседними регионами, в том числе с Дагестаном, ведется по поручению президента России Владимира Путина. Правительство РФ и регионы по поручению Путина до 2021 года должны завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов.