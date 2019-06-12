Глава молдавского парламента призвала Демпартию признать поражение и сдаться

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный призвала Демократическую партию признать свое поражение на выборах, смириться с тем, что они больше не правящая партия, и мирно передать власть новому правительству во главе с премьером страны Майей Санду. По ее словам, Демпартия должна принять роль оппозиции и приступить к работе в парламенте, а не использовать активистов, чтобы блокировать работу властей.





«Мы не должны дойти до силовых методов. Представители бывшего правительства должны понимать — надо мирно передать власть. Спокойно возвращайтесь в парламент, начинайте работать в качестве оппозиции, предлагайте свои законопроекты», — сказала она в эфире телеканала Accent.





Гречаный подчеркнула, что сейчас демократы Молдавии пытаются мешать работе властей, «выводя людей на баррикады». По ее словам, сторонники Партии социалистов и блока Acum («Сейчас») также предлагали выступить в Кишиневе в поддержку нового правительства, однако кабмин не желает доводить ситуацию до столкновений между гражданами.





«У нас сейчас общие сторонники, настолько люди воодушевлены созданием парламентского большинства и нового правительства, что они не смотрят на разницу в политических взглядах, они хотят, чтобы это правительство уже начало работать», — заключила спикер парламента.





В Молдавии уже несколько лет продолжается политическая борьба между президентом страны Игорем Додоном и парламентом республики. После выборов 24 февраля парламент несколько месяцев пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). В итоге спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.





Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. КС признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти и 11 июня отменил указ Филипа.