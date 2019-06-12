В Москве начались задержания участников акции в защиту Ивана Голунова

О задержании Голунова в Москве стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня журналиста отпустили из-под домашнего ареста.





«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.