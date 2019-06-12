В Москве начались задержания участников акции в защиту Ивана Голунова

В Москве на Чистых прудах началась акция в защиту журналиста Ивана Голунова, ранее задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков и позднее освобожденного. В первые полчаса после начала марша сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудника «Коммерсант FM» Федора Пархоменко, а также ряд других лиц, в том числе журналистов некоторых изданий. Также люди в форме перекрыли улицу, по которой двигались собравшиеся. Участники марша требуют изменить законодательство относительно наркотиков, а также пересмотреть другие дела в отношении обвиненных в обороте наркотических средств лиц.
Издание «МБХ медиа» также сообщило о задержании своих сотрудников, в том числе главреда Вероники Куцылло, которая заявила, что ее задержали «за футболку» с лозунгом «Я/Мы Иван Голунов». На данный момент задержаны 23 человека: среди них корреспонденты «Медузы», Reuters, «Коммерсанта», «Дождя» и «МБХ медиа», сообщает «ОВД-инфо». Задержан оппозиционер Алексей Навальный, сообщила корреспондент Daily Storm.
Движение марша остановили при помощи блокады из крупных машин — в том числе пожарных, поливалок и мусоровозов, сообщает корреспондент Daily Storm. Участники марша кричат «Позор» в адрес сотрудников правоохранительных органов, находящихся поблизости.
Исследователь правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский сообщил, что перед началом марша правоохранители просили собравшихся в футболках с лозунгами «Я/Мы Иван Голунов» уйти или снять футболки. По его словам, требования были проигнорированы, сотрудники полиции не стали предпринимать других мер, кроме устных предупреждений.
«Несмотря на освобождение Ивана Голунова, дело об этом остается в полиции. Много уже было случаев, когда подбрасывали наркотики невинным людям, и эти дела тоже еще не разрешены. Я сегодня вышла, чтобы власти обратили внимание и все же что-то с этим сделали», — рассказала Daily Storm участница марша.
О задержании Голунова в Москве стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что наркотики нашли при себе у спецкора «Медузы», а также в его квартире в ходе обыска. Московский суд отправил журналиста под арест до 7 августа. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня журналиста отпустили из-под домашнего ареста.
«Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью — расследованиями о коррупции. С 7 июня в России проходят пикеты в защиту корреспондента. На 12 июня группа журналистов анонсировала несогласованный с мэрией Москвы марш в поддержку Голунова.