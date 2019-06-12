СМИ: Компании Пригожина накормят школьников Москвы за 14 миллиардов рублей

Четыре компании, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным, выиграли 17 закупок на общую сумму более 14 миллиардов рублей по итогам конкурсов на поставку питания в столичные школы и детские сады. Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные госзакупок, речь идет о фирмах «Школьник-ЮЗ», «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник» и «ВИТО-1», которые будут поставлять продукты питания в 205 школ. Еще 19 контрактов получили компании, не связанные с предпринимателем.





По данным издания, 11 июня появилась информация о двух закупках, где указано, что компания «ВИТО-1» выиграла контракт на 700 миллионов рублей на поставку питания и питьевой воды в 11 школ, и еще на 570 миллионов рублей — в другие девять школ. «МБХ медиа» отмечает, что ранее «Вито-1» выигрывала подобные конкурсы на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.





Еще одна компания, «Комбинат дошкольного питания», получила контракт на шесть миллиардов рублей, а «Школьник-ЮЗ» выиграл пять закупок, общая сумма которых составляет 4,3 миллиарда рублей. Кроме того, с компанией «Московский школьник» был заключен ранее контракт на 400 миллионов рублей, отмечает издание.





Также «МБХ медиа» добавляет, что итоги последней закупки на 1,2 миллиарда рублей еще не подведены , но в издании предполагают, что победителем станет связанная с Пригожиным компания «Верона», потому что она набрала больше всех баллов.





Как сообщает издание, контракт будет подписан на год — с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года. Детей в возрасте от 1,5 года до семи лет будут кормить куриными и мясными полуфабрикатами, рыбными и мясными консервами, ветчиной, пельменями, фруктами и овощами. Из напитков: кефир, молоко, зеленый и черный чай, какао, соки и кисель. Предусмотрены также и десерты вроде печенья, пряников и пастилы.





В декабре 2018 года стало известно о вспышке дизентерии в детсадах на юго-востоке Москвы. Роспотребнадзор сообщил, что случаи заражения произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области. Из-за отравления суд приостановил производство творожной продукции молочного предприятия.





Однако многие родители, с которыми общалась автор журналистского расследования об отравлении детей Дарья Бурлакова, были убеждены, что дело не в твороге. Они утверждали, что детям давали творожную запеканку, которую готовят при температуре 200 °С, а возбудитель дизентерии погибает при 60 °С. По информации журналистки, поставками питания в московские школы и сады занимаются компании, связанные с Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Путина». Родители пострадавших детей подали коллективный судебный иск к властям Москвы и поставщикам питания.



