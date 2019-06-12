Путин поздравил россиян с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с государственным праздником — Днем России. Российский лидер напомнил о тысячелетней славной истории страны, а также о красоте и богатстве ее культуры, природы и народа. Глава государства также вручил государственные премии их лауреатам — ученым и деятелям культуры. К поздравлениям также присоединились премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.





«Сердечно поздравляю вас, всех граждан нашей страны с праздником — Днем России. Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России. Дорожим ее тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями. Уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Все это объединяет наше понимание своей Родины», — сказал глава государства.