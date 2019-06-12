Путин поздравил россиян с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с государственным праздником — Днем России. Российский лидер напомнил о тысячелетней славной истории страны, а также о красоте и богатстве ее культуры, природы и народа. Глава государства также вручил государственные премии их лауреатам — ученым и деятелям культуры. К поздравлениям также присоединились премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сердечно поздравляю вас, всех граждан нашей страны с праздником — Днем России. Мы с самыми теплыми чувствами всегда думаем об Отечестве, о том, что значит оно для каждого из нас, для всего многонационального народа России. Дорожим ее тысячелетней историей, великой культурой и грандиозными достижениями. Уникальным природным богатством, красотой ее огромных просторов, разнообразием и самобытностью регионов. Все это объединяет наше понимание своей Родины», — сказал глава государства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лаконично поздравил россиян через Twitter: «С Днем России!».
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также поздравил граждан Российской Федерации с государственным праздником. «Этот праздник символизирует свободу и суверенитет нашей Родины. Мы любим Россию, гордимся ее историей и культурой, верим в достойное будущее. Ответственность за судьбу страны, стремление к новым достижениям — залог успеха и благополучия граждан», — напомнил спикер Госдумы. Володин пожелал всем гражданам страны здоровья и счастья.
Главу государства и россиян в свою очередь поздравили с праздником многие зарубежные лидеры, в том числе президент Молдавии Игорь Додон, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, абхазский лидер Рауль Хаджимба, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик и многие другие. Также свои поздравления в письме направил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.