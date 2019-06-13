Путин объяснил, почему назвал Россию «умной обезьяной»

Комментируя свою шутку о сидящей на дереве обезьяне, Путин обратил внимание ведущего на то, как она была закончена. «Я сказал, что мы живем в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьезным образом изменилась, и на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом», — уточнил президент.





Российский лидер подчеркнул, что симпатии Москвы в торговом споре между Китаем и США находятся на стороне Пекина, поскольку последний является стратегическим партнером России. «Наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется. И прежде всего потому даже, что любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности», — сказал Путин.





Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Россию с 5 по 7 июня. В ходе переговоров в Москве стороны обсудили политическое и экономическое сотрудничество (в частности, проект «Один пояс и один путь»), а также подняли вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Одной из главных тем встречи стала торговая война между Пекином и Вашингтоном. На следующий день после официальных переговоров в Москве (6 июня) главы государств пообщались в неформальной обстановке за ужином в Санкт-Петербурге, а также приняли участие в ПМЭФ-2019.