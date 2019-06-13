Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян

Российские банки начали блокировать счета и вклады клиентов, отказывающихся сообщать, на что они тратят снятые деньги, а также каким образом они заработали на открытие вклада. Об этом клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ) рассказали «Известиям».





Собеседник издания сообщил, что копил деньги в МСП Банке, а затем решил перевести их на вклад в Московский кредитный банк. МКБ потребовал объяснить источник средств и в том числе предоставить выписки из банка, где деньги хранились ранее. В кредитной организации также попросили клиента сообщить, на что он будет тратить деньги.





Другой собеседник газеты рассказал, что вывел крупную сумму с вклада в одном банке через счет в другом — Сбербанке. Через неделю после снятия денег Сбербанк заблокировал счет клиента и потребовал от него документы о происхождении средств, а также сообщить, на что они будут потрачены. Клиент рассказал, что предоставил госбанку документы, но там пообещали принять решение о разблокировке счета только в течение трех недель.





В МКБ изданию не прокомментировали ситуацию, а в Сбербанке заявили, что при выявлении необычных операций обращаются к клиентам за пояснениями об источнике происхождения средств в соответствии с «антиотмывочным» федеральным законом №115. В Сбербанке сообщили, что не раскрывают пороговые суммы и критерии операций, которые кажутся службе безопасности подозрительными. В соответствии с законом №115, банки обязаны проверять все операции на сумму более 600 тысяч рублей.





Опрошенные газетой банки из топ-30 подтвердили, что постоянно мониторят операции клиентов на соответствие «антиотмывочному» законодательству. Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный заявил, что финансовая организация может заинтересоваться операцией не только в рамках ФЗ №115, но и в целях безопасности самого клиента.