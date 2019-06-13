Иностранным продюсерам будут компенсировать затраты на съемки в России

Минэкономразвития подготовило законопроект о компенсациях для иностранных продюсеров, которые готовы снимать кино- и телевизионные фильмы в России. Размер субсидий или ребейтов (возвращение части затраченных на производство фильма средств) из федерального бюджета составит в этом случае 25%. Если кино, снятое иностранными продюсерами, продвигает положительный образ России, то размер ребейта увеличивается до 30%.





Законопроект размещен на сайте нормативных и правовых актов. Согласно документу, за выплаты ребейтов будет отвечать «Российский экспортный центр». Как отмечает РБК, саму программу планируют запустить в сентябре. В перечень затрат, которые государство готово компенсировать, входят: транспортные и гостиничные расходы, затраты на персонал, декорации, костюмы, охрану, спецэффекты, автостоянку, коммунальные услуги и многое другое.





Однако в законопроекте присутствует важный нюанс — ребейты непосредственно иностранные инвесторы получать не смогут из-за правил Бюджетного кодекса, который запрещает выплату средств нерезидентам России, сообщат РБК со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Деньги будут получать их российские партнеры, которые должны отвечать ряду требований: они должны быть занятыми в киноиндустрии, проработать на этом рынке более года, не иметь долгов, не являться иностранным юридическим лицом и так далее.





Кроме того, чтобы получить ребейт, бюджет картины должен составлять не менее 20 миллионов рублей для художественного фильма и 10 миллионов рублей для мультипликационной картины (при условии, что их длительность не менее 60 минут в обоих случаях).





﻿Если это документальный фильм (минимальный хронометраж — 40 минут) или эпизод сериала (15 минут), то его минимальный бюджет должен составить не менее пяти миллионов рублей. Если это документальный сериал (минимальный хронометраж эпизода 20 минут) — два миллиона рублей. Затраты проектов, связанных с виртуальной реальностью, должны составлять как минимум три миллиона рублей.





Также иностранные продюсеры, претендующие на ребейты, должны пройти квалификационный тест и набрать 17 баллов (минимум) из 41 возможного. Сам тест касается не только определенных требований к съемочной группе и процессу съемок, но и сюжета картины.





Если, к примеру, сценарий затрагивает историю, мифологию или литературу России — 2 балла. Съемки в России продлились более 21 дня — 5 баллов. В съемках задействованы культурные памятники страны — 4 балла. Если большую часть съемочной группы составляют российские граждане — 5 баллов. Если в съемочной группе кто-то является лауреатом престижной международной премии — 2 балла.





В России система ребейтов работает, как минимум, в десяти регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, Калининградской и Новгородской областях, Краснодарском крае, Адыгее. Первый ребейт получила компания «Марс Медиа» в 2017 году за фильм «На районе» (около 15%). Кроме того, отмечается, что в Северной Македонии ребейт составляет около 20%, в Сербии и Хорватии — 25%, в Эстонии — 30%.