Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей. Российские разработчики подтвердили изданию наличие проблемы и пояснили, что она возникла из-за ограничений, введенных американской корпорацией несколько месяцев назад для борьбы с мошенническими приложениями.





В пресс-службе «Яндекса» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях операционной системы Android услуга «Автоматический определитель номера» (АОН) будет работать только у тех пользователей, которые выберут «Алису», а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем устройстве. «В конце 2018 года Google объявила об изменениях политики Android, и теперь доступ к информации о звонке и номеру телефона звонящего может иметь только голосовой помощник, установленный в системе по умолчанию, либо приложение, для которого это основная функциональность», — сообщил изданию представитель «Яндекса».





В «Лаборатории Касперского» изданию сообщили, что компания удалила из мобильного приложения для Android функции «Фильтр звонков», «Защита приватности» и «СМС-антифишинг». Это было сделано, утверждает ее представитель, «чтобы наши решения работали в соответствии со вступившими в силу изменениями в политике Google, касающимися ограничения доступа сторонних приложений к конфиденциальной информации, такой как СМС и журнал отслеживания звонков».





В пресс-службе Google прокомментировать ситуацию с приложениями «Яндекса» и «Касперского» отказались, сославшись на то, что политика использования операционной системы Android находится в открытом доступе.





Глава отдела Android-разработки компании Touch Instinct Максим Бачинский сообщил РБК, что Google стремится более жестко контролировать приватность данных. Поэтому в Google Play проведена большая чистка, чтобы «разобрать мусор» и обезопасить своих пользователей, уточнил он.





Компания Google объявила о внесении изменений в политику безопасности в 2018 году и предоставила разработчикам приложений срок до 9 марта 2019 года, чтобы они привели свои продукты в соответствие с новыми требованиями. Согласно нововведениям, программы для смартфонов под управлением операционной системы Android больше не могут запрашивать доступ к звонкам и смс, если их работоспособность возможна без этого.