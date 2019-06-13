Провокационный бизнесмен из Петербурга откликнулся на слова Дмитрия Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил того, что в будущем из-за технологического прогресса в РФ будет введена четырехдневная рабочая неделя. Бизнес-сообщество отреагировало на слова премьера, как выяснил Daily Storm. Бизнесмен и президент холдинга укрепления семьи PinkRabbit Максимилиан Лапин на День России сделал подарок своим сотрудникам и сократил их рабочий день на 6 часов, с сохранением заработной платы. При этом аналогичное сокращение до 7 часов он провел уже год назад, также без финансовых потерь для сотрудников.





«Меня всегда тревожила мысль, почему бизнесмены так тяжело идут на уступки работникам не делая их жизнь лучше. И поэтому решил на примере моей маленькой компании в 300 человек (но быстро развивающейся) показать что не все мериться деньгами и счастье людей и сэкономленное время меняют общество в лучшую сторону не на словах а на деле. В надежде что мой пример и слова премьера могут послужить хоть каким то поводом для огромных компаний к изменению жизни в стране», — говорит он.





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