Аферист принес семье Алибасова другого кота и получил 800 тысяч рублей

Аферисты подсунули близким госпитализированного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи. 11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым-младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». Решается вопрос об обращении в полицию по факту мошенничества.





«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в 10 утра позвонил Вадим Горжанкин и сказал, что кота нашли. <...> Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит о том, что кот не тот. Помощник отца проверил кота и понял, что он не тот. <...> Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе», — цитирует РИА Новости сына Алибасова.





«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — рассказал журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.





Горжанкин рассказал, что 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение. По словам пиар-директора, мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.





Однако мужчина отказался сниматься и заявил, что опаздывает, поэтому подниматься в квартиру не стал. Получив деньги, он пожелал выздоровления продюсеру группы «На-На» и скрылся. «Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы», — сказал Вадим Горжанкин. Несмотря на то что все оказались подавлены ситуацией, Алибасов-младший объявил, что поиски продолжаются и размер вознаграждения по-прежнему в силе.



