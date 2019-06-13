close
St
Аферист принес семье Алибасова другого кота и получил 800 тысяч рублей
Новости

Аферист принес семье Алибасова другого кота и получил 800 тысяч рублей

Ранее появилась информация о том, что любимый продюсером канадский сфинкс Чуча сбежал

Ранее появилась информация о том, что любимый продюсером канадский сфинкс Чуча сбежал
Скриншот: © youtube.com / Бари Алибасов и группа На-На

Аферисты подсунули близким госпитализированного продюсера группы «На-На» Бари Алибасова другого лысого кота вместо убежавшего любимца Чучи. 11 июня домашний питомец убежал во время встречи журналистов с Бари Алибасовым-младшим в доме продюсера, после чего нашедшему Чучу пообещали 800 тысяч рублей или бесплатное выступление группы «На-На». Решается вопрос об обращении в полицию по факту мошенничества.


«У нас 800 тысяч забрали, а кота не того подсунули. Мне в 10 утра позвонил Вадим Горжанкин и сказал, что кота нашли. <...> Мы все обрадовались. А сейчас после тренинга мне опять звонит Горжанкин и говорит о том, что кот не тот. Помощник отца проверил кота и понял, что он не тот. <...> Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе», — цитирует РИА Новости сына Алибасова.


«Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принес совершенно другого лысого кота», — рассказал журналистам пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин.


Горжанкин рассказал, что 13 июня позвонил мужчина и сообщил, что он нашел кота и хотел бы получить вознаграждение. По словам пиар-директора, мужчина заявил, что очень торопится на поезд и хотел бы получить деньги как можно быстрее. Горжанкин отметил, что он связался с сыном Бари Алибасова, которого не было в Москве на тот момент. Алибасов-младший, обрадовавшись новости, заявил, что пусть сотрудница, которая находится в квартире продюсера, заберет кота и снимет момент приема Чучи из рук незнакомца на телефон.


Однако мужчина отказался сниматься и заявил, что опаздывает, поэтому подниматься в квартиру не стал. Получив деньги, он пожелал выздоровления продюсеру группы «На-На» и скрылся. «Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы», — сказал Вадим Горжанкин. Несмотря на то что все оказались подавлены ситуацией, Алибасов-младший объявил, что поиски продолжаются и размер вознаграждения по-прежнему в силе.


11 июня продюсер Бари Алибасов, который получил химические ожоги, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, вышел из состояния медикаментозного сна. Его сын, Бари Алибасов — младший, рассказал Daily Storm, что отец пока ничего не помнит. Алибасов-старший не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи, которое попало в Instagram. Ожог кишечника в районе застарелого шрама от ножевого ранения у основателя группы «На-На» затянулся. Теперь все надеются, что не возникнет последствий от других осложнений.


Сын Алибасова объяснил подачу иска против «Крота»

По его словам, две экспертизы подтверждают, что упаковка средства для чистки труб не соответствует ГОСТу 11 июня 2019

Загрузка...
Показать комментарии