Глава Генштаба Украины признал, что для прохода через Керченский пролив «не хватит украинцев»

Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак, назначенный Владимиром Зеленским, в интервью изданию BBC-Украина заявил, что не будет направлять украинские корабли в Керченский пролив. В декабре 2018 года о таком намерении заявил экс-глава Совета национально безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Также Хомчак рассказ о ситуации с разведением вооруженных сил на Донбассе в районе Станицы Луганской - по его словам, этому препятствуют обстрелы со стороны вооруженных Украины.





«Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать» – заявил Руслан Хомчак. При этом он указал на то, что Украина не будет сдавать свои позиции в Азовском море.





При этом, Руслан Хомчак намерен разобраться в произошедшем осенью 2018 в Керченском проливе, когда были задержаны три украинских корабля, нарушивших границу РФ: «Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ».





Также глава Генштаба признал, что на Донбассе возле Станицы Луганской разведение сил так и не началось из-за обстрела, в котором он обвинил ополченцы Луганской народной республики: «[Разведение сил] не началось. 8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течении 20 минут. Я понимаю, что он был провокационный, так как та сторона не готова к разведению. 9 числа был следующий обстрел, миссия ОБСЕ даже зафиксировала места попаданий вражеских пуль. Дежурный обстрел был и вчера вечером [интервью записывалось 12 июня]».





«Поэтому мы готовы, есть решение президента, что это нужно исполнить, наши военные к этому готовы. – добавил Хомчак. – Но это должно быть действительно разведение».





25 ноября 2018 года три украинских корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны в Керченском проливе российской пограничной охраной.