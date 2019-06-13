В Мексике нашли единственную в мире запись голоса Фриды Кало

В Национальной библиотеке Мексики во время оцифровки аудиозаписей была обнаружена, как считается, единственная в мире аудиозапись голоса известной мексиканской художницы Фриды Кало, известность которой принесли ее сюрреалистические автопортреты. Аудио было записано в период с 1953-го по 1950 год, на нем Кало читает эссе, посвященное своему мужу-художнику Диего Ривере.





«Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп людей», — читает художница на записи.