В Мексике нашли единственную в мире запись голоса Фриды Кало

В Национальной библиотеке Мексики во время оцифровки аудиозаписей была обнаружена, как считается, единственная в мире аудиозапись голоса известной мексиканской художницы Фриды Кало, известность которой принесли ее сюрреалистические автопортреты. Аудио было записано в период с 1953-го по 1950 год, на нем Кало читает эссе, посвященное своему мужу-художнику Диего Ривере.
«Он гигантский, огромный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы. Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп людей», — читает художница на записи.
Как отмечает издание The Guardian, благодаря картинам лицо Кало известно во всем мире, однако аудиозаписей с ее голосом, как думают, история не сохранила. На записи художница читает эссе 1949 года «Портрет Диего», которое посвящено ее мужу. Оригинал эссе был представлен в каталоге выставки, посвященной творчеству Риверы.
Министр культуры Мексики Алехандро Фраусто отметил: если эксперты докажут, что это действительно голос Кало, то обнаруженное аудио станет единственной записью в мире с голосом известной художницы. Также предполагается дальнейшее изучение коллекции записей, так как не исключается наличие еще одного аудио с ее голосом.
Фрида Кало (полное имя Магдалена Кармен Фрида Кало Кальдерон) считается национальным достоянием в Мексике и «королевой сюрреалистического автопортрета». Жизнь художницы была крайне нелегкой: в детстве она страдала от полиомиелита, а в 18 лет попала в страшную аварию, где сломала ноги и повредила позвоночник. Несмотря на прогнозы врачей, девушка все же стала на ноги и большую часть времени рисовала себя, в том числе благодаря тому, что перед ней висело зеркало.
Позже она встретила своего мужа Диего Риверу, брак с которым сильно психологически подкосил Кало. Однако художница тоже отличалась темпераментом — считается, что Кало была бисексуалкой, много курила, сквернословила и обожала пошлые шутки, а также время от времени употребляла наркотики. Позже Фриде Кало, которую, несмотря на обстоятельства ее жизни, редко видели в грустном настроении, ампутировали ногу.
Полагают, что одним из любовников художницы был Лев Троцкий, ему было почти 60 лет, а ей не было 30. Впрочем, по свидетельству близких, художница называла Троцкого за глаза «маленьким козлом» и находилась в его обществе больше из-за его известности. Умерла Кало от воспаления легких в возрасте 47 лет, ее тело было кремировано. В 2001 году Фрида Кало стала первой мексиканкой, которую изобразили на марке США, в 2010 году ее изображение появилось на банкноте в 500 песо.