Госдума проанализирует антинаркотические статьи Уголовного кодекса

Госдума проведет анализ правоприменительной практики в отношении статей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) Уголовного кодекса России, о чем заявил на брифинге спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.





«Мы проведем анализ правоприменительной практики по статье 228 и сделаем это, не откладывая в долгий ящик» – заявил Володин во время брифинга журналистам.





По его словам, это будет поручено председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и председателю комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову уже 19 июня. Анализ будет проведен после задержания и освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова.





В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности главы государства рассмотреть предложения о пересмотре статьи уголовного кодекса, если такая инициатива поступит из Госдумы.





Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова. Это попросил сделать министр внутренних дел Владимир Колокольцев сразу же после снятия обвинений c Голунова 11 июня из-за отсутствия доказательств его участия в совершении преступления.





О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что у него нашли наркотики. Московский суд в тот же день отправил журналиста под арест до 7 августа. Однако, из-за вызванного общественного резонанса, было анонсировано проведение акции в поддержку журналиста.





12 июня в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова, несмотря на то что журналиста освободили, а сам он решил в ней не участвовать. В ходе акции правоохранители задержали около 500 участников.