close
St
Госдума проанализирует антинаркотические статьи Уголовного кодекса
Новости

Госдума проанализирует антинаркотические статьи Уголовного кодекса

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел круглый стол, посвященный правоприменительной практике

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин провел круглый стол, посвященный правоприменительной практике
Фото: © GLOBAL LOOK press / Konstantin Kokoshkin

Госдума проведет анализ правоприменительной практики в отношении статей 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) Уголовного кодекса России, о чем заявил на брифинге спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.


«Мы проведем анализ правоприменительной практики по статье 228 и сделаем это, не откладывая в долгий ящик» – заявил Володин во время брифинга журналистам.


По его словам, это будет поручено председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и председателю комитета по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову уже 19 июня. Анализ будет проведен после задержания и освобождения журналиста «Медузы» Ивана Голунова.


В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности главы государства рассмотреть предложения о пересмотре статьи уголовного кодекса, если такая инициатива поступит из Госдумы.


Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина и начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова. Это попросил сделать министр внутренних дел Владимир Колокольцев сразу же после снятия обвинений c Голунова 11 июня из-за отсутствия доказательств его участия в совершении преступления.


О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова стало известно 7 июня. ГУ МВД РФ по столице сообщило, что у него нашли наркотики. Московский суд в тот же день отправил журналиста под арест до 7 августа. Однако, из-за вызванного общественного резонанса, было анонсировано проведение акции в поддержку журналиста.


12 июня в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова, несмотря на то что журналиста освободили, а сам он решил в ней не участвовать. В ходе акции правоохранители задержали около 500 участников.


Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова

Путин отправил в отставку начальника московского УНК и начальника УВД ЗАО Москвы 13 июня 2019

Загрузка...
Показать комментарии