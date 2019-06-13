close
St
Участника марша в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей
Новости

Участника марша в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Вячеслав Стеблин стал первым, кто понес наказание после несанкционированного шествия 12 июня

Вячеслав Стеблин стал первым, кто понес наказание после несанкционированного шествия 12 июня
Фото: © Daily Storm / Мария Сотскова

Таганский суд Москвы вынес решение в отношении Вячеслава Стеблина — участника несанкционированного шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве. Стеблина оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии. Об этом в своем Facebook написал журналист Илья Азар – один из организаторов акции.


Стеблина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). «Конечно, нужно организовать сбор для него и тех, кого еще оштрафуют», — отметил корреспондент «Новой газеты». Стеблин стал первым, кого наказали в административном порядке после акции 12 июня, несогласованной со столичными властями.


По информации портала «ОВД-инфо», первый раз Стеблина осудили по части 5 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в несогласованной акции «Он нам не царь» в мае 2018 года. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 тысяч рублей.


В среду, 12 июня, в Москве прошел марш в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в начале июня. По данным ГУ МВД по Москве, в акции 12 июня приняли участие около 1,2 тысячи человек, были задержаны более 200. «Новая газета» со ссылкой на правозащитников писала, что таких было больше 500.


Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Столичная полиция сообщала, что запрещенные вещества нашли при себе у журналиста, а также в его квартире в ходе обыска. Голунова отправили под домашний арест до 7 августа. Сам корреспондент утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли обвинения в попытке сбыта запрещенных веществ и отпустили на свободу.


Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова

Путин отправил в отставку начальника московского УНК и начальника УВД ЗАО Москвы 13 июня 2019

Загрузка...
Показать комментарии