Участника марша в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Таганский суд Москвы вынес решение в отношении Вячеслава Стеблина — участника несанкционированного шествия в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве. Стеблина оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии. Об этом в своем Facebook написал журналист Илья Азар – один из организаторов акции.





Стеблина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). «Конечно, нужно организовать сбор для него и тех, кого еще оштрафуют», — отметил корреспондент «Новой газеты». Стеблин стал первым, кого наказали в административном порядке после акции 12 июня, несогласованной со столичными властями.





По информации портала «ОВД-инфо», первый раз Стеблина осудили по части 5 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) за участие в несогласованной акции «Он нам не царь» в мае 2018 года. Тверской районный суд тогда оштрафовал активиста на 15 тысяч рублей.





В среду, 12 июня, в Москве прошел марш в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали в начале июня. По данным ГУ МВД по Москве, в акции 12 июня приняли участие около 1,2 тысячи человек, были задержаны более 200. «Новая газета» со ссылкой на правозащитников писала, что таких было больше 500.





Голунова обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Столичная полиция сообщала, что запрещенные вещества нашли при себе у журналиста, а также в его квартире в ходе обыска. Голунова отправили под домашний арест до 7 августа. Сам корреспондент утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли обвинения в попытке сбыта запрещенных веществ и отпустили на свободу.