Министр энергетики: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак заявил о готовности продлить газовый контракт с Украиной на действующих условиях и возобновить поставки газа. Об этом он заявил на переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.





«Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ, и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять», — заявил Новак.





Кроме того, Новак озвучил готовность снизить стоимость газа для Украины на 25% и создать консорциум по управлению газотранспортной системой, в случае готовности украинской стороны к переговорам. Также Новак сообщил о следующей трехсторонней встрече представителей России, Украины и ЕС — оптимальной будет вторая половина сентября, после проведения выборов в Верховную раду и назначения правительства.





«И в целом мы подтвердили Еврокомиссии, господину Шефчовичу, что Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова обеспечить и продолжать транзит газа через Украину, обеспечивать поставки европейским потребителям», — добавил Новак на встрече.





Действующий контракт на транзит газа в ЕС через Украину истекает в конце 2019 года. С 2015 года украинские власти заявляли о прекращении использования российского газа, заменив его «реверсным» газом, закупаемым в ЕС, — по сути, российским газом, который покупается по большей цене в Европе.





В конце 2017 - начале 2018 годов Стокгольмский арбитражный суд вынес два решения - по спору компаний об условиях поставок и условиях транзита газа, и в совокупности суд присудил почти 2,6 миллиарда долларов украинской стороне. Однако «Газпром» оспорил решения в суде и окончательный вердикт еще не вынесен.





Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что его предприятие может продавать Украине топливо дешевле, чем она закупает его по реверсу и стоимость для конечного потребителя снизилась бы на 24 %. Однако исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что, по его словам, сейчас Украина покупает газ в Европе дешевле чем предлагает российская сторона. По словам Витренко, цена российского газа завышена на сто процентов.