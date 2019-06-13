Максима Орешкина вновь пригласили в Госдуму

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приглашен для участия в парламентских слушаниях по цифровой экономике. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе общения с журналистами. «8 июля мы планируем провести парламентские слушания по цифровой экономике. Ожидается участие министра экономического развития Максима Орешкина, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова», — рассказал Володин.





В последний раз Максим Орешкин выступал в Госдуме 6 марта, когда спикер нижней палаты парламента остановил выступление министра и предложил перенести правительственный час, так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.





Тогда Володин предложил Орешкину ответить на вопросы, которые действительно интересуют Госдуму: как будет развиваться экономика, на какие темпы развития выйдет страна, как реализуются национальные проекты, инициированные президентом. Все парламентские фракции поддержали предложение Володина перенести правительственный час.





Депутатам не понравились ответы министра на вопросы, посвященные реализации национальных проектов до 2024 года, которые заявлены в указе президента Владимира Путина. «Берите и используйте то, что президент сделал. Это шанс, а нам сейчас берут и показывают другие прогнозы почему-то», — сказал Володин. Он предложил министру подготовиться, обсудить предварительно вопрос с фракциями, а «затем прийти и предложить варианты действительно развития», отметив, что тема требует «конкретного разговора».





Более того, Володин поставил Орешкину в пример двух его уже давних предшественников на посту министра экономического развития — Германа Грефа и Эльвиру Набиуллину. По мнению Володина, в бытность министрами Грефа и Набиуллиной у министерства экономического развития «был взгляд в будущее».





Орешкин пытался возразить, что тема заседания состоит из двух частей и он может «ответить за каждую копейку» проекта поддержки малого и среднего предпринимательства. А вопросы по общей картине национальных проектов призвал задавать не только ему, но и другим министрам. В итоге депутаты решили обсудить вопрос и с министрами, и с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным. А для доклада о малом и среднем бизнесе Орешкину предложили прийти на заседание профильного комитета, не занимая время всей палаты парламента.





Позже глава МЭР прокомментировал дебаты с Володиным в Госдуме. «Здесь, я думаю, эмоциональная составляющая была именно связана с масштабностью тех задач, которые необходимо решать, проблематики, не очень хорошими показателями по динамике экономики, которые мы видим в конце прошлого и начале этого года», — сказал Орешкин.