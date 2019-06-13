Путин рассмотрит инициативу депутатов о смягчении «антинаркотической» статьи

Кремлю неизвестно о инициативе депутатов Госдумы смягчить статью 228 УК РФ о хранении наркотиков. Однако если президент России Владимир Путин ознакомится с таким предложением, он его обязательно рассмотрит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Путина также рассказал, что Кремль следил за делом журналиста Ивана Голунова, арестованного по подозрению в сбыте наркотиков.





«Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы», — отметил Песков. Пресс-секретарь также сказал, что Путин пока не видел обращение академика Российской академии наук (РАН) о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.





Ранее РБК сообщило, что глава Независимого экспертно-правового совета по проблемам злоупотребления психоактивными веществами (НЭСПАВ), академик РАН Андрей Воробьев направил Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК РФ. «Нет, президент пока этого обращения академика РАН не видел», — отметил Песков.





Пресс-секретарь президента также коснулся ситуации с журналистом Иваном Голуновым, который был арестован по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпущен на свободу. По его словам, Кремль следил за этим делом. «Действительно, резонансность этого дела способствовала тому, чтобы на это дело обратили внимание все», — подчеркнул Песков.





Песков также заявил, что какая-либо реформа правоохранительных структур в России по итогам дела Голунова пока не планируется. «Каких-либо окончательных суждений относительно необходимости, целесообразности или нецелесообразности проведения каких-то реформ в органах внутренних дел в настоящее время нет. Обобщать ситуацию на основе одного дела было бы неверно. Но, безусловно, предстоит его проанализировать, а главное — дождаться результатов следствия, которое будет проводиться», — отметил представитель Путина.





11 июня стало известно, что группа депутатов Госдумы предложила изменить статью 228 УК РФ и смягчить наказание за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта. Как заявлял один из авторов такой инициативы Николай Брыкин, вторая часть этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Парламентарии предлагают сократить срок наказания до пяти лет максимум, пояснил он.