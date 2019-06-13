Путина призвали проконтролировать уголовные дела экс-чиновников на фоне ситуации с Голуновым

Члены Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) и Комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) составили открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. В письме они обратили внимание руководства России на ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, обвиненным в попытке сбыта наркотиков и позднее оправданным. В связи с этим члены РАПК и РАСО призвали президента взять под контроль уголовные дела против ряда политтехнологов и бывших чиновников, которых, по мнению авторов письма, незаконно преследуют. Обращение опубликовано на странице Facebook Евгения Минченко — председателя комитета РАСО. Вице-президент РАПК Андрей Максимов пояснил Daily Storm, что речь идет о политических консультантах и бывших госсслужащих, которые собирали деньги с бизнесменов для участия в выборах.





«Дело журналиста Ивана Голунова привлекло широкое общественное внимание к теме нарушений российского законодательства при возбуждении уголовных дел против представителей общественно-значимых профессий, к каковым мы относим и профессию журналиста, и профессию политконсультанта. В данный момент целый ряд наших коллег или уже получили обвинительные приговоры, или находятся под следствием по нелепым и надуманным обвинениям», — говорится в письме.





Речь, в частности, идет о политтехнологе Петре Милосердове, бывшем вице-губернаторе Челябинской области Николае Сандакове, бывшем зампреде правительства Ивановской области Андрее Кабанове, бывшем заместителе руководителя аппарата губернатора Сахалинской области Анатолии Макарове и других лицах. «Просим рассмотреть настоящее обращение, взять эти уголовные дела на личный контроль, обеспечить прозрачность их рассмотрения и проинформировать о результатах рассмотрения настоящего обращения», — отмечают авторы письма.





В письме говорится также, что оно подписано конкретными лицами и не является официальной позицией организаций РАПК и РАСО. Обращение подписали свыше 100 человек. Вице-президент РАПК Андрей Максимов прокомментировал Daily Storm данную петицию. По словам Максимова, вышеупомянутые люди стали фигурантами уголовных дел потому, что собирали деньги с бизнесменов для участия в выборах в региональные органы власти. Они «действовали не в интересах корысти, а в интересах дела», пояснил вице-президент РАПК. «Люди сидят не потому, что они залезли в карман к кому-то, а исключительно потому, что они собирали деньги на выборы. Кто-то из предпринимателей может рассматривать это как наезд или попытку вымогательства, но на самом деле вряд ли это так», — подчеркнул Максимов.





Петр Милосердов осужден на 2,5 года тюрьмы за создание экстремистского сообщества, Андрей Кабанов — на шесть лет за взятку, Николай Сандаков — на 5,5 года за взятку и мошенничество. Коррупция инкриминируется и Анатолию Макарову.





О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве стало известно в начале июня. Столичное управление МВД РФ сообщило, что наркотики у спецкора «Медузы» нашли при себе, а также в его квартире в ходе обыска. Журналиста заключили под домашний арест до 7 августа. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, а «Медуза» связывала уголовное преследование журналиста с его профессиональной деятельностью. 11 июня с корреспондента сняли обвинение в попытке сбыта наркотиков, он был освобожден.