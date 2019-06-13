СМИ: Под Петербургом убили жену бывшего хоккеиста сборной России

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области 13 июня было обнаружено тело женщины. СКР возбудил уголовное дело о убийстве по факту инцидента. По данным СМИ, погибшей оказалась Ирина Соколова – жена бывшего хоккеиста олимпийской сборной России Максима Соколова. По предварительным данным, женщину убил ее сын.





Как передает пресс-служба СКР, на месте происшествия в доме в Новой Романовке прибывшие туда по вызову сотрудники правоохранительных органов также обнаружили 18-летнего юношу с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. В ведомстве не раскрывают личности погибшей женщины и пострадавшего молодого человека. РБК со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что убитая — жена Максима Соколова, а напавший на нее юноша — их сын Максим.





Как сообщил ТАСС собеседник в правоохранительных органах, полицию вызвал младший брат госпитализированного юноши. Тот заявил, что у Максима произошел конфликт с матерью. В ходе ссоры молодой человек накинулся на Ирину Соколову с ножом. В пресс-службе хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга, в котором играл Максим Соколов, выразили соболезнования в связи с трагедией и пообещали оказать семье экс-спортсмена всестороннюю помощь.