Россия и ЕС договорились о создании группы для перехода на расчеты в рублях и евро

Министр финансов РФ Антон Силуанов 13 июня провел рабочую встречу с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. В ходе мероприятия они, в частности, обсудили вопрос перевода расчетов во взаимной торговле в евро и рубли. Для реализации такой меры Россия и ЕС намерены создать рабочую группу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь первого вице-премьера Андрей Лавров.





«В ходе встречи затрагивались вопросы перевода расчетов во взаимной торговле, в том числе торговле энергоносителями, в национальные валюты — рубли и евро. Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — сообщил Лавров. По его словам, для продолжения диалога в этом направлении Силуанов и Шефчович договорились сформировать рабочую группу, которая выработает практические шаги по переходу на расчеты в рублях и евро.





Лавров добавил, что стороны на встрече «выразили надежду на интенсификацию экономического сотрудничества между Россией и ЕС, увеличение объемов товарооборота». Силуанов и Шефчович также затронули вопрос участия европейского бизнеса в реализации нацпроектов в РФ. Министр финансов заверил замглавы Еврокомиссии в том, что Россия заинтересована в такого рода сотрудничестве. По словам Силуанова, «препятствий для участия иностранных компаний в национальных проектах нет». Он также рассказал собеседнику о предпринимаемых российским правительством мерах по улучшению инвестиционного климата в стране.





В октябре 2018 года стало известно, что российское правительство разрабатывает проект, предусматривающий отказ от доллара США в международных расчетах. Тогда сообщалось, что план кабинета министров не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер при использовании американской валюты. Главный упор будет сделан на создание возможности для расчетов в национальных валютах, а также на облегчение валютного контроля и смягчение валютного законодательства.





Силуанов заверял тогда, что подобные планы властей не затронут простых россиян. Исключать доллар из наличного обращения или принудительно менять сбережения в американской валюте на рубли никто не собирается, говорил министр.