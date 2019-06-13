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США обвинили Иран в атаке на танкер с российскими моряками в Оманском заливе
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США обвинили Иран в атаке на танкер с российскими моряками в Оманском заливе

Госсекретарь Майк Помпео назвал этот инцидент «неприкрытым нападением на свободу судоходства»

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера (на борту одного из них находились российские моряки) в Оманском заливе. Помпео охарактеризовал данное ЧП как «открытое нападение на свободу мореплавания». Об этом высокопоставленный американский чиновник написал в своем Twitter.


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«По оценке правительства США, Иран ответственен за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки — угроза международному миру и безопасности, неприкрытое нападение на свободу судоходства и неприемлемая эскалация напряженности со стороны Ирана», — подчеркнул госсекретарь. 


В ходе выступления перед журналистами в Вашингтоне Помпео также сказал, что такие выводы базируются на данных американской разведки и на анализе использованного в ходе нападения оружия. По его словам, ни одна другая сила в регионе не обладает нужными ресурсами для совершения подобных атак.


Тегеран отрицает выдвинутые США обвинения. Высокопоставленный чиновник Исламской Республики заявил BBC, что Иран никоим образом не причастен к нападению на танкеры. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не делать скоропалительных выводов в связи с ЧП в Оманском заливе. По его словам, поспешные суждения могут только «подлить масла в огонь». Рябков также назвал данный инцидент «отражением общей крайней остроты ситуации в регионе».


13 июня зарубежные СМИ сообщали, что в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous подорвался на магнитной мине, а в судно Front Altair выпустили торпеду. Kokuka Courageous ходит под флагом Панамы, а Front Altair — под флагом Маршалловых островов. По информации Российского профсоюза моряков, с Front Altair иранские спасатели эвакуировали 12 российских моряков. Их жизни находятся вне опасности, заверили в организации.


МИД РФ призвал «не подливать масла в огонь» в ситуации с танкерами в Оманском заливе

ЧП со взрывами на суднах — отражение крайней остроты ситуации в регионе, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков 13 июня 2019

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