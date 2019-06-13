США обвинили Иран в атаке на танкер с российскими моряками в Оманском заливе

«По оценке правительства США, Иран ответственен за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки — угроза международному миру и безопасности, неприкрытое нападение на свободу судоходства и неприемлемая эскалация напряженности со стороны Ирана», — подчеркнул госсекретарь.





В ходе выступления перед журналистами в Вашингтоне Помпео также сказал, что такие выводы базируются на данных американской разведки и на анализе использованного в ходе нападения оружия. По его словам, ни одна другая сила в регионе не обладает нужными ресурсами для совершения подобных атак.





Тегеран отрицает выдвинутые США обвинения. Высокопоставленный чиновник Исламской Республики заявил BBC, что Иран никоим образом не причастен к нападению на танкеры. Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков призвал не делать скоропалительных выводов в связи с ЧП в Оманском заливе. По его словам, поспешные суждения могут только «подлить масла в огонь». Рябков также назвал данный инцидент «отражением общей крайней остроты ситуации в регионе».





13 июня зарубежные СМИ сообщали, что в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous подорвался на магнитной мине, а в судно Front Altair выпустили торпеду. Kokuka Courageous ходит под флагом Панамы, а Front Altair — под флагом Маршалловых островов. По информации Российского профсоюза моряков, с Front Altair иранские спасатели эвакуировали 12 российских моряков. Их жизни находятся вне опасности, заверили в организации.