«Прямая угроза для Украины»: Киев высказался по поводу «Северного потока – 2»

Российский проект газопровода «Северный поток – 2» вряд ли будет завершен до конца 2019 года. Этому могут помешать США, заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый. Он также назвал газопровод сугубо геополитическим проектом и прямой угрозой для его страны.





«О Nord Stream 2 мы говорили буквально на днях на форуме, где я представлял Украину. Позиция Украины — как парламента, так и правительства — в этом вопросе четкая: мы против этого проекта, потому что считаем, что он не экономичен, не энергетический, а сугубо геополитический. Для Украины он является прямой угрозой именно в сфере безопасности», — цитирует дипломата агентство «Укринформ».





Он напомнил, что ранее представители данного проекта заверяли, что в нем нет политической составляющей. «Теперь они признали, что есть вопрос, который ставит под сомнение реализацию этого проекта до конца года. Я думаю, что до конца года он не реализуется», — подчеркнул Чалый.





Он также отметил, что «Соединенные Штаты выступают достаточно мощно [против «Северного потока — 2»], и президент США недвусмысленно дал понять, что в Конгрессе будут рассмотрены санкции, и если будут решения по санкциям, он готов это решение подписать». А в Конгрессе, по словам посла, «настроены очень серьезно».





Таким образом, отметил дипломат, сегодня позиции США и Украины в этом вопросе совпадают. «Мы надеемся, что такое же понимание будет и среди европейских стран, и они не поставят себя в зависимость от одного энергетического поставщика — России», — резюмировал посол.





В конце мая пресс-секретарь президента России Владимира ПУтина Дмитрий Песков прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2». По его словам, производители газа из США в данной ситуации вместо честной конкуренции предпочитают «вести себя как во времена Дикого Запада». «Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа», — сказал тогда Песков.





Подготовку санкций против данного проекта анонсировал в мае министр энергетики США Рик Перри. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в мае американский чиновник выразил надежду, что соответствующий законопроект будет разработан Палатой представителей и Сенатом США.