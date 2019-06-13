В Москве загорелось одно из зданий Измайловского кремля

На территории музейного комплекса Измайловского кремля на востоке Москвы произошел пожар. Информацию о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73 Ж опубликовало столичное управление МЧС России. Инцидент произошел вечером 13 июня. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:14. Огонь вспыхнул на первом этаже здания переменной этажности (строение состоит из двух секций в два и пять этажей).





«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал подробности инцидента. «Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем», — отметил собеседник агентства.





Он добавил, что площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. «На данный момент возгорание локализовано. Горит деревянное здание переменной этажности. Информация о пострадавших не поступала», — рассказал источник.





Позднее в столичном управлении МЧС сообщили о том, что пожар потушен. «На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Горело деревянное здание переменной этажности. По имеющимся данным, в этой части кремля располагается Измайловский вернисаж», — заявили в ведомстве.





Кремль в Измайлове — культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998—2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI—XVII веков. Кремль в Измайлово состоит из нескольких музеев и выставочных площадок: Музея русской народной игрушки, Музея основания русского флота, Музея истории русской водки, Музея хлеба, музея миниатюр «Всемирная история в пластилине», клуба-музея-лектория «Маски и фигуры мира», Московского музея анимации, а также выставки «Япония. Куклы, сказки, легенды».