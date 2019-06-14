Болтон назвал победу Зеленского новым шансом наладить отношения США и России

«Спецпредставитель Госдепартамента [Курт] Волкер и я сегодня встретились, чтобы обсудить переговоры по Украине, и сошлись на том, что избрание президента Зеленского создает новые возможности для восстановления мира в Донбассе, что также поможет улучшить отношения между США и Россией, но очень важно, чтобы Россия сделала свой вклад и отнеслась к вопросу серьезно», — написал Болтон в Twitter.





13 июня президент РФ Владимир Путин понадеялся, что его украинский коллега Владимир Зеленский быстро освоится со своей должностью, и что под его руководством Киев не будет «прикрываться русофобскими измышлениями, чтобы уклоняться от решения внутренних проблем». Российский лидер выразил мнение, что добрососедские отношения России и Украины неизбежно восстановятся.





4 июня во время визита в Брюссель Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией и намерении выполнять минские соглашения, призванные урегулировать конфликт в Донбассе. В свою очередь, представители ДНР заявили, что президент Украины должен вести переговоры с ними, а не с Россией, потому что она не является стороной конфликта.





В мае 2019 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент РФ поздравит своего украинского коллегу Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования конфликта в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений. Так Песков отреагировал на вопрос журналиста, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией, состоявшейся 20 мая.





С 2014 года на востоке Украины идет вооруженный конфликт. В апреле 2014 года были провозглашены две народные республики — Донецкая и Луганская, которые являются частями соответствующих областей Украины. До сих пор они не признаны никем, в том числе и Россией. По информации ООН, в конфликте за все время погибли более 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения.