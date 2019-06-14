Военные США опубликовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах

«В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса «Гашти» приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)», — заявил представитель СЕНТКОМ капитан Билл Урбан.





Урбан отметил в своем заявлении, что катера КСИР пытались первыми подойти к подвергшемуся атаке танкеру, однако американский эсминец Bainbridge опередил их и эвакуировал членов экипажа Kokuka Courageous. По словам представителя СЕНТКОМ, видео со снятием мины было снято уже после этого — иранцы приблизились к танкеру после отхода от него американских сил.





На кадрах запечатлено, что катер с некими лицами приближается к борту танкера, экипаж катера быстро производит какие-то манипуляции, после чего судно отплывает. Ранее на фотографиях, также распространенных СЕНТКОМ, в этой точке указывалось «вероятная мина».





Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран несет ответственность за атаки на два танкера (на борту одного из них находились российские моряки) в Оманском заливе. Помпео охарактеризовал данное ЧП как «открытое нападение на свободу мореплавания». Помпео также указал, что такие выводы базируются на данных американской разведки и на анализе использованного в ходе нападения оружия. По его словам, ни одна другая сила в регионе не обладает нужными ресурсами для совершения подобных атак.





13 июня зарубежные СМИ сообщали, что в Оманском заливе танкер Kokuka Courageous подорвался на магнитной мине, а в судно Front Altair выпустили торпеду. Kokuka Courageous ходит под флагом Панамы, а Front Altair — под флагом Маршалловых островов. По информации Российского профсоюза моряков, с Front Altair иранские спасатели эвакуировали 12 российских моряков. Их жизни находятся вне опасности, заверили в организации.