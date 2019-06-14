В США отменили суд над россиянином Олегом Тищенко

Судебный процесс по делу сотрудника компании-производителя компьютерных игр-авиасимуляторов Eagle Dynamics россиянина Олега Тищенко, которого обвиняют в незаконном вывозе из США руководств по эксплуатации американских самолетов, отменен — суд с участием присяжных 19 августа проходить не будет. Вместо этого 19 июня состоятся слушания, на которых Тищенко объявит, признает ли он свою вину, после чего будет вынесен приговор.
«Извещение о слушании дела Олега Михайловича Тищенко: заявление подсудимого и вынесение приговора назначены на 19 июня 2019 года в 9 утра, слушать дело будет судья Дейл А. Кимболл», — сообщается на сайте суда штата Юта. Изменение было внесено вечером 13 июня.
Неизвестно, какое заявление сделает россиянин, однако отмена полного судебного разбирательства в августе и перенесение даты последнего слушания может означать его готовность частично или полностью признать свою вину.
Ранее в российском посольстве в США заявили, что окажут всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения законных прав Олега Тищенко. В дипмиссии подчеркнули, что в деле россиянина «заметны признаки провокации».
Россиянина обвиняют в том, что он попытался вывезти из США руководство по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16. Американские законы запрещают вывозить такие материалы из страны. Если его признают виновным в экспорте вооружений из США, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Тищенко не признал свою вину.
Сотрудника российской компании-производителя компьютерных игр Eagle Dynamics Олега Тищенко задержали в Грузии в июне 2018 года, у страны есть соглашение с Вашингтоном о взаимной выдаче обвиняемых. Весной 2019 года россиянина экстрадировали в США. Досудебные слушания по вопросу заключения россиянина под стражу в США прошли 4 апреля 2019-го. О слушаниях перед их началом уведомили российское консульство, говорится в документе, подписанном магистратским судьей Бруком Уэллсом и датированном 10 апреля 2019 года.
Представители Eagle Dynamics утверждают, что их сотрудник действовал в частном порядке и в своих личных интересах. Компания сообщила, что провела внутреннее расследование действий Тищенко «и не нашла в его материалах ничего, что имело бы отношение к обвинениям, выдвигаемым против него».