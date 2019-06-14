В США отменили суд над россиянином Олегом Тищенко

Судебный процесс по делу сотрудника компании-производителя компьютерных игр-авиасимуляторов Eagle Dynamics россиянина Олега Тищенко, которого обвиняют в незаконном вывозе из США руководств по эксплуатации американских самолетов, отменен — суд с участием присяжных 19 августа проходить не будет. Вместо этого 19 июня состоятся слушания, на которых Тищенко объявит, признает ли он свою вину, после чего будет вынесен приговор.





«Извещение о слушании дела Олега Михайловича Тищенко: заявление подсудимого и вынесение приговора назначены на 19 июня 2019 года в 9 утра, слушать дело будет судья Дейл А. Кимболл», — сообщается на сайте суда штата Юта. Изменение было внесено вечером 13 июня.





Неизвестно, какое заявление сделает россиянин, однако отмена полного судебного разбирательства в августе и перенесение даты последнего слушания может означать его готовность частично или полностью признать свою вину.





Ранее в российском посольстве в США заявили, что окажут всю необходимую консульскую помощь в целях соблюдения законных прав Олега Тищенко. В дипмиссии подчеркнули, что в деле россиянина «заметны признаки провокации».