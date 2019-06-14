«Там лучше»: сын Алибасова рассказал о планах увезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова могут увезти за границу, когда главная опасность его жизни исчезнет, заявил его сын Бари Алибасов — младший. По его словам, условия для реабилитации в европейских клиниках лучше, однако квалифицированную помощь в лечении отравления могут предоставить только в российских лечебных учреждениях. Состояние Алибасова-старшего все еще оценивают как тяжелое.





«Возможно, понадобится какая-то реабилитация, которую можно будет проходить за границей. Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа», — рассказал Алибасов-младший телеканалу ТВЦ.





При этом сын продюсера подчеркнул, что самую качественную помощь его отцу в данный момент могут оказать только российские врачи в Научно-исследовательском институте имени Склифосовского, поэтому обращаться за помощью за границу сейчас он не собирается. Он отметил, что у медиков в России значительно больше опыта в лечении подобных отравлений — Алибасов-старший случайно выпил жидкость для очистки труб.





«Я не думаю, что в Европе можно найти специалистов лучше, чем у нас в Склифосовского. По одной простой причине: в Европе или Америке вероятность того, что кто-то выпьет упаковку с «Белизной» или «Кротом», похожую на сок, минимальная. <...> Вероятность очень маленькая, что такое произойдет. И у врачей очень мало практики. А в Склифосовского по 200 человек в год приезжают с отравлением именно по той же самой причине. Здесь самый большой практический опыт в мире по решению таких проблем, как у отца», — считает Алибасов-младший.





11 июня продюсер Бари Алибасов, который получил химические ожоги, по ошибке выпив средство «Крот» для очистки труб, вышел из состояния медикаментозного сна. Его сын, Бари Алибасов — младший, рассказал Daily Storm, что отец пока ничего не помнит. Алибасов-старший не узнал ни сына, ни жену Лидию Федосееву-Шукшину, но сразу же захотел сделать селфи, которое попало в Instagram. Ожог кишечника в районе застарелого шрама от ножевого ранения у основателя группы «На-На» затянулся. Теперь все надеются, что не возникнет последствий от других осложнений.