На российских дорогах хотят разрешить скорость 130 километров в час

Собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 километров в час. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект нового стандарта (ГОСТ), созданный Российским дорожным научно-исследовательским институтом Минтранса. Нововведение может коснуться только платных участков на трассах М-4 («Дон») и М-11 («Москва — Санкт-Петербург»), пишет издание.





Участки дорог, на которых введут скоростной лимит в 130 километров в час, должны будут соответствовать нескольким критериям: в течение года там не должно быть более трех аварий на километровом отрезке, глубина колеи не должна превышать 15 миллиметров. На автомагистрали также должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня или метели мог понизить лимит скорости. Для выравнивания скоростей в потоке авторы инициативы рекомендуют сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 метра до 3,5 метра.





Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает нововведение «теоретически» нужным, однако он отметил, что немногие российские магистрали соответствуют требованиям нового проекта ГОСТа. На многих участках трасс М4, где можно двигаться со скоростью 130 км/ч, колея явно глубже 15 миллиметров, привел он пример.





Сейчас максимальная разрешенная скорость на автомагистралях — 110 километров в час для легковых автомобилей и мотоциклов, для грузовиков массой более 3,5 тонны — до 90 километров в час. На автомагистралях запрещено ездить на мопедах, тракторах и велосипедах, а также останавливаться вне специальных площадок.





Ограничение скорости до 130 километров в час на европейских автомагистралях действует на дорогах Франции, Дании и Германии, в остальных странах Европы — 100–120 километров в час, сообщает Научный центр безопасности дорожного движения МВД.