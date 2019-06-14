«Левада-Центр»: Враждебность россиян к Украине и США резко снизилась

Россияне все еще считают ближайшими союзниками России Белоруссию, Китай и Казахстан, а главными противниками — США, Украину и Великобританию, сообщают данные опроса «Левада-Центра». Однако доля респондентов, которые заявили о враждебности к России других стран, серьезно упала — к Вашингтону относятся негативно 67% вместо 78% в прошлом году, а к Киеву — только 40% вместо 49%. По мнению главы центра Льва Гудкова, это связано в первую очередь с недовольством внутренней политикой среди россиян, на фоне которого интерес к внешним потенциальным угрозам существенно падает.





Согласно данным центра, которые приводят «Ведомости», целых 62% россиян полагают, что Белоруссия является ближайшим другом России (против 49% в 2018 году). На втором месте в этом рейтинге Китай (42% против 40% ранее). Замыкает тройку Казахстан (38% респондентов считают его дружественным вместо 32% в 2018 году). «Отношение к странам СНГ в первую очередь объясняется тем, что отсутствие враждебности, в том числе и в СМИ, уже рассматривается как дружба», — пояснил подобные рейтинги Белоруссии и Казахстана Гудков.





По мнению главы «Левада-Центра», резкое падение негативности по отношению к США и Украине обусловлено сменой главы в Киеве, которая может стать первым шагом к восстановлению добрососедства между странами, а также надеждой на улучшение отношений с Вашингтоном, о котором нередко заявляет президент США Дональд Трамп. «Люди устали от состояния мобилизации и ощущения угрозы войны — они хотят нормализации и надеются, что нынешнюю конфронтацию спустят на тормозах», — полагает Гудков.





Он отметил, что внутренние изменения в России, в частности, пенсионная реформа 2018 года, также серьезно повлияли на отношение россиян к другим странам. «Логика у россиян по отношению к властям такая: вы лезете к нам в карман, вам не хватает денег на войну в Сирии, на перевооружение армии, вы решаете свои геополитические проблемы за наш счет — и это вызывает негодование», — считает социолог.





Согласно результатам январского опроса «Левада-Центра», пятая часть всех опрошенных (21%) заявили, что недругов у России нет. Социолог Ольга Крыштановская сказала тогда в беседе с Daily Storm, что возросшее число тех, кто отказывается считать врагами России кого бы то ни было, свидетельствует лишь о психологической усталости россиян. По ее мнению, жители страны начинают уставать жить «в кольце врагов» и воспринимать другие страны как противников.