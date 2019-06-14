Володин: Форум «Развитие парламентаризма» посетят парламентарии и эксперты более чем из 110 стран

В Госдуме идет подготовка ко Второму Международному форуму «Развитие парламентаризма», который состоится 1–2 июля в Москве, и парламентской конференции «Россия – Африка», запланированной на 3 июля. Об этом сообщил Вячеслав Володин на встрече с парламентскими журналистами. По его словам, основными темами форума в этот раз станут вопросы международной безопасности, цифровой экономики, борьбы с бедностью и неравенством, гуманитарного права, защиты экологии, роли молодежи в развитии парламентаризма.





«В 2018 году в первом форуме приняли участие более 500 парламентариев и экспертов из 96 стран мира. На форум приехали 58 официальных парламентских делегаций», — напомнил Володин.





По его словам, в этом году мероприятие планируют посетить представители парламентов, международных парламентских организаций и эксперты более чем из 110 стран.





Спикер Госдумы отметил, что 3 июля пройдет парламентская конференция «Россия — Африка», в которой примут участие представители более 30 стран континента. В повестке мероприятия — законодательное обеспечение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества России и африканских стран, обмен законотворческим опытом.





«Укрепление отношений со странами Африки, в том числе гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, — один из приоритетов. Развитие межпарламентских отношений должно активизировать взаимодействие между нашими странами», — пояснил Володин.