Соцсети отреагировали на Трампа, который встретился с «принцем китов»

﻿В книге, как сообщается в аннотации, читатели получат ответ, почему Трамп пошел в президенты США, хотя для него это было финансово невыгодно, почему СМИ распространяют о нем ложные слухи и почему американский лидер на самом деле прекрасно понимает, что он делает, несмотря на общественное мнение. Впрочем, ответ в аннотации также присутствует: потому что Трамп хочет «снова сделать Америку великой».