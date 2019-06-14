Соцсети отреагировали на Трампа, который встретился с «принцем китов»

Президент США Дональд Трамп, комментируя в Twitter свою встречу с европейскими лидерами, по ошибке назвал старшего сына королевы Британии Елизаветы II Чарльза «принцем китов» вместо «принца Уэльского» (Prince of Whales вместо Prince of Wales). Несмотря на то что американский лидер исправил опечатку, в соцсетях отреагировали на это и показали, как выглядела данная встреча.
Пост в Twitter являлся ответом на критику интервью Трампа изданию ABC News, когда он заявил, что если бы от иностранных лидеров поступил компромат на его соперников, то не стал бы обсуждать этим материалы с ФБР.
«Я только что встречался с королевой Англии (Великобритании), принцем Уэльским, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо «всем»! Мне что, следует немедленно звонить в ФБР об этих разговорах и встречах? Смешно! Мне бы тогда больше никогда никто не стал доверять», — написал Трамп.
Пользователи соцсетей представили, как бы выглядел «принц китов», если бы существовал на самом деле и не стеснялись упражняться в остроумии: «Я требую встречи с принцем Китов!», «Принц Китов, ранее в этот день замеченный фотографами» и другие.
Нашлись и те, кто посчитал, что опечатка стала очередным поводом привлечь внимание Трампа к своей персоне: «Вы все поддаетесь чрезмерной реакции на его твиты. Это то, чего он хочет. Нарцисс любит внимание, и вы ему обеспечиваете подобное ежедневно».
11 июня Трамп посоветовал всем прочитать его новую автобиографию «Отличная сделка. Мои 10 лет битв и побед с Трампом» (The Real Deal, My Decade Fighting Battles and Winning Wars With Trump). По словам Трампа, авторы книги Джордж Сориал и Дэмиен Бейтс знают «его настоящего» и к тому же очень умны. Согласно аннотации к книге, Трамп в ней представлен как умный и проницательный стратег, которого недооценивают СМИ и общественность.
В книге, как сообщается в аннотации, читатели получат ответ, почему Трамп пошел в президенты США, хотя для него это было финансово невыгодно, почему СМИ распространяют о нем ложные слухи и почему американский лидер на самом деле прекрасно понимает, что он делает, несмотря на общественное мнение. Впрочем, ответ в аннотации также присутствует: потому что Трамп хочет «снова сделать Америку великой».