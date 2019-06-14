«Готов с оружием в руках защищать Украину»: Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил что встал на учет в Святошинском военкомате города Киев. Об этом он написал пост на своей странице в Facebook. Экс-глава Грузии заявил, что теперь готов защищать Украину с оружием в руках. Daily Storm обратилось в военкомат, однако дежурный заявил, что такой информацией не обладает.





«Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину» – написал Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети.