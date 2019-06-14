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«Готов с оружием в руках защищать Украину»: Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве
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«Готов с оружием в руках защищать Украину»: Саакашвили встал на учет в военкомате в Киеве

Экс-президент Грузии готов защищать Украину с оружием в руках, однако в самом военкомате информацию не подтвердили

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил что встал на учет в Святошинском военкомате города Киев. Об этом он написал пост на своей странице в Facebook. Экс-глава Грузии заявил, что теперь готов защищать Украину с оружием в руках. Daily Storm обратилось в военкомат, однако дежурный заявил, что такой информацией не обладает.


«Прошёл медицинскую комиссию и встал на военный учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, годен к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину» – написал Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети.




Также Саакашвили заметил, что сотрудники военкомата работают в не очень хороших условиях: «Военкоматам и их сотрудником нужно резко увеличить финансирование».


Дежурный Святошинского военкомата, к которому обратилось Daily Storm с просьбой уточнить информацию, этот факт не подтвердил: «Такой информацией не имею».


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