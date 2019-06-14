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Бывшего мэра Рязани арестовали на два месяца
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Бывшего мэра Рязани арестовали на два месяца

Экс-градоначальника обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки

Экс-градоначальника обвиняют в мошенничестве при строительстве детской площадки
Сергей Карабасов Фото: © Рязань Инфо

Бывшего врио мэра Рязани Сергея Карабасова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Карабасов совместно с рядом других чиновников похитил 4,95 миллиона рублей, выделенных на строительство детской площадки, при этом заявленный объект не был возведен. Экс-чиновник не признает вину.


«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова», — приводит портал «Рязанский городской сайт» слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.


Экс-мэра задержали 13 июня в аэропорту Внуково, в тот же день следователь попросил Басманный суд избрать Карабасову меру пресечения. Как заявил адвокат арестованного Эдуард Видакас, мужчина своей вины не признает.


Проверка в отношении Карабасова и других работников рязанской администрации началась после того, как 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 миллиона рублей. По словам заявителей, объект существовал только на бумаге, а реальных работ по его сооружению не проводилось. 30 мая Карабасов ушел в отставку.


По итогам проверки следствие задержало главу ЖКХ и энергетики Рязани Игоря Королева и гендиректора ООО «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. Их также подозревают в причастности к этому преступлению. Следствие полагает, что Ковалев вступил в преступный сговор с Пузановым и другими неустановленными следствием лицами и перевел при помощи фальшивых актов выполненных работ 4,95 миллиона рублей на счет Пузанова.


Суд отменил решение об аресте четырех миллионов на счетах Абызова

Соответствующее постановление направлено на новое рассмотрение 10 июня 2019

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