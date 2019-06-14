Бывшего мэра Рязани арестовали на два месяца

Бывшего врио мэра Рязани Сергея Карабасова арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что Карабасов совместно с рядом других чиновников похитил 4,95 миллиона рублей, выделенных на строительство детской площадки, при этом заявленный объект не был возведен. Экс-чиновник не признает вину.





«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова», — приводит портал «Рязанский городской сайт» слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.





Экс-мэра задержали 13 июня в аэропорту Внуково, в тот же день следователь попросил Басманный суд избрать Карабасову меру пресечения. Как заявил адвокат арестованного Эдуард Видакас, мужчина своей вины не признает.





Проверка в отношении Карабасова и других работников рязанской администрации началась после того, как 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 миллиона рублей. По словам заявителей, объект существовал только на бумаге, а реальных работ по его сооружению не проводилось. 30 мая Карабасов ушел в отставку.





По итогам проверки следствие задержало главу ЖКХ и энергетики Рязани Игоря Королева и гендиректора ООО «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. Их также подозревают в причастности к этому преступлению. Следствие полагает, что Ковалев вступил в преступный сговор с Пузановым и другими неустановленными следствием лицами и перевел при помощи фальшивых актов выполненных работ 4,95 миллиона рублей на счет Пузанова.