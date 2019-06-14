«Идиот» — обидное слово»: Познер прокомментировал скандал с Малышевой

Журналист и телеведущий Первого канала Владимир Познер отреагировал на слова своей коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала детей с психическими отклонениями идиотами и кретинами. Познер заявил Daily Storm, что использовал бы слова «идиот» или «дебил», если бы хотел кого-то обидеть, и не стал бы употреблять их, говоря об умственно отсталых детях или взрослых. Нужно учитывать, что эти медицинские термины вышли за пределы профессии и «стали употребляться как обидные слова», подчеркнул телеведущий.





«У нас очень любят нападать, сейчас все будут клеймить Малышеву и прочее, это наша манера. <...> Я бы лично их [термины] использовал как обидные, если бы я хотел обидеть, я бы сказал «идиот» или «дебил». Но говоря об умственно отсталых детях или взрослых, я бы, конечно, не стал это употреблять», — сказал Daily Storm Познер.





«Дебил», «идиот» — медицинские термин, — продолжил телеведущий. — Другое дело, что эти термины перешли в обыденную речь. Они вышли за пределы профессии и стали употребляться как обидные слова, и это надо учитывать. Если бы эти слова остались сугубо медицинскими, то никаких проблем бы не было, но поскольку теперь ими обзывают, это надо иметь в виду».





Познер считает, что лучше использовать другие термины, говоря о людях с психическими отклонениями, — например, выражение «умственно отсталый»: «В Америке, исходя из стремления поберечь людей, используется выражение challenged [mentally challenged — «психический недостаток»]. Таким образом, снимается любой обидный оттенок, и я думаю, что это надо иметь в виду».





Начальник отдела лингвистических экспертиз Московского исследовательского центра Юлия Сафонова в беседе с Daily Storm выразила удивление по поводу острой реакции общества на слова Малышевой. «Я не вижу никакого конфликта, если она [Елена Малышева] употребляла это в медицинском значении и сказала, что говорит об этом не в общем употреблении, а в терминологическом. Почему люди обиделись, можно объяснить только одним — люди не помнят, что в первом значении это слово [«идиот»] — термин», — сказала Сафонова.





Выпуск программы «Жить здорово!», в котором обсуждались проблемы детей с отклонениями, вышел в эфир 13 июня. Елена Малышева предложила обсудить «откуда берутся кретины», добавив, что «кретин» — медицинский термин, который определяет «степень умственной отсталости». В заставке программы использовалась фраза: «Мой ребенок — идиот». В тот же день телеведущая Ксения Собчак усомнилась в психическом здоровье самой Малышевой. «Какая жесть. Малышева в себе вообще?» — написала Собчак в своем Telegram-канале, комментируя скандальный выпуск программы «Жить здорово!».





Некоторые психиатры поддержали Малышеву, заявив, что термины не несут в себе оскорбительного подтекста. «Умственная отсталость <…> может выражаться в виде олигофрении, имбецильности и идиотии», — сообщил врач-психиатр Вячеслав Тарасов РИА «Новости». «Идиотия — это же не оскорбительное», — поддержал Тарасова детский психиатр Алексей Каротам. Это понятие было принято в советской терминологии, добавил он.





Однако главный московский детский психиатр Анна Портнова подчеркнула, что слова «идиот» и «кретин» — не медицинские термины, и призвала редакцию программы «Жить здорово!» «сделать выводы и впредь не допускать подобные дискриминирующие высказывания».