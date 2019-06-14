СМИ: Нотр-Дам получил только 9% от суммы обещанных пожертвований

Спустя два месяца после крупного пожара собора Парижской Богоматери из обещанных различными инвесторами и меценатами 850 миллионов евро на реконструкцию здания было внесено лишь 9% от этой суммы (чуть больше 80 миллионов евро). Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на министра культуры Франции Франка Ристера.





По сведениям интернет-портала, основные инвесторы — а это глава группы компаний LVMH миллиардер Антуан Арно и один из самых богатых людей мира Франсуа-Анри Пино, муж актрисы Сальмы Хайек и владелец Artemis и Kering — еще полностью не выполнили свои финансовые обещания. Однако, отмечает Franceinfo, неспешность процесса связана не с бизнесменами, а с ранее заключенными договоренностями: 200 миллионов евро от Арно и 100 миллионов евро от Пино будут перечисляться постепенно, в зависимости от конкретных этапов процесса реконструкции.





Вместе с тем портал отмечает, что некоторые компании и лица объявили о том, что не будут вносить пожертвования, потому что сбор средств и без их участия проходит вполне успешно. По данным Franceinfo, это замечание касается только тех случаев, когда пожертвование не превышает сумму в один миллион евро.





На данный момент на первый этап реконструкции получены и подтверждены следующие суммы: «Фонд Франции» — девять миллионов евро (из 29 миллионов евро обещанных). «Фонд «Наследие» — 221 миллион евро взносов, однако подтверждено только сумма в 54,5 миллиона евро. «Фонд Нотр-Дам» — 15 миллионов евро (из 395 миллионов объявленных). «Центр национальных памятников» — подтверждено 3,5 миллиона евро из 4,5 миллиона евро.





Сенат Франции 29 мая одобрил предложенный правительством законопроект по восстановлению собора Парижской Богоматери до начала Олимпийских игр в 2024 году, однако потребовал, чтобы зданию вернули первоначальный облик. В то же время многие сенаторы посчитали, что пятилетний план по восстановлению собора, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном, осуществить нелегко.





Документ предусматривает налоговые льготы для граждан, которые внесли пожертвования на восстановление собора (до 75% от внесенной суммы). Также будет создан надзорный общественный административный орган (EPA), который будет следить за ходом реконструкции. EPA будет находиться в ведомстве Министерства культуры Франции.





Вечером 15 апреля во всемирно известном памятнике архитектуры Нотр-Дам де Пари начался масштабный пожар. Справиться с огнем спасателям удалось только утром 16 апреля. Здание изнутри почти полностью сгорело. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы и большую часть кровли.





16 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен за пять лет. Знаменитое средневековое сооружение находится в государственной собственности, поэтому правительство будет отвечать за его восстановление. Сообщается, что общая сумма пожертвований на восстановление памятника архитектуры на данный момент превысила один миллиард евро.