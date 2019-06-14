Голунов: Не знаю, как дальше жить

Журналист «Медузы» Иван Голунов, ранее арестованный по подозрению в попытке сбыта наркотиков и позднее освобожденный, признался, что пока не понимает, как вернуться к обычной жизни. Он рассказал, что периодически страдает от панических атак на тему безопасности и пока не представляет, что делать дальше.





«У меня случаются панические атаки на тему безопасности, мне нужно понять, как дальше жить, как вернуться к обычной жизни, но пока я не знаю, как это сделать», — сказал спецкор «Медузы».





Журналист отметил, что слишком потрясен произошедшим с ним, чтобы принимать сейчас какие-то решения. «Мне нужно осознать и подумать, я приму решение позднее, у меня еще есть два дня», — так он ответил на вопрос, посетит ли митинг 16 июня, организованный в его поддержку еще до его освобождения.





Мосгорсуд 14 июня снял с рассмотрения и прекратил производства по жалобе защиты Голунова на заключение его под домашний арест. «По данному делу не имеется предмета судебного контроля», — объявил прокурор. При этом суд отказал вернуть дело в суд первой инстанции для устранения имеющихся в нем нарушений, о чем просила защита Голунова.





О задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве стало известно 7 июня. В полиции тогда сообщили, что у спецкора «Медузы» и в его квартире в ходе обыска нашли наркотики. В тот же день Голунова заключили под домашний арест на два месяца. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. 11 июня с корреспондента сняли обвинение в попытке сбыта наркотиков, он был освобожден.