Главред «Черновика»: задержание Гаджиева не связано с его работой

В Дагестане был задержан журналист газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев по обвинению в части 2 статьи 205.5 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) и части 4 статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности). Как рассказал Daily Storm главный редактор газеты Маирбек Агаев, причиной задержания стала не профессиональная деятельность Гаджиева, а перевод неизвестной суммы благотворительному фонду, вероятно связанному с исламским проповедником, обвиняемым в связи с ИГИЛ*, Абу Умаром Саситлинским. Как сообщают местные СМИ, свою вину задержанный отрицает.





«Якобы наш сотрудник Абдулмумин Гаджиев перевел деньги в какой-то фонд, а из этого фонда деньги потом ушли, и куда они ушли, в чьих руках оказались - неизвестно. Через эти фонды сотни, тысячи операций проходят, но российское законодательство так решило, что не совсем законно функционирование этих фондов и любые действия через них подразумевают уголовную ответственность» – рассказал Daily Storm главный редактор «Черновика» Маирбек Агаев.





При этом, в 2009 году в газете «Черновик» вышло интервью с Абу Умаром Саситлинским, о чем есть информация в статье об исламском проповеднике на «Википедии». Интервью с Саситлинским с таким же названием «Ислам – это не похороны и нашиды» за авторством Абдулмамина Гаджиева вышедшее также в 2009 году удалось обнаружить на сайте «Ансар».